В Москве пройдёт выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина

В Москве состоится выставка «Пушкин. 225». Она откроется 20 февраля в Государственном музее А.С. Пушкина.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на директора музея Евгения Богатырёва.

На выставке будет представлено более 1500 экспонатов, среди которых мемориальные предметы, связанные с жизнью поэта и его современников.

Экспонаты предоставили ведущие отечественные музеи, среди которых Эрмитаж, Пушкинский дом, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея.

Ранее сообщалось, что в Московской области более 70 тыс. человек посетили государственные музеи региона в январе 2024 года.