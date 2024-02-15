В Москве пройдёт выставка в честь 225-летия со дня рождения Пушкина
Об этом сообщает НСН со ссылкой на директора музея Евгения Богатырёва.
На выставке будет представлено более 1500 экспонатов, среди которых мемориальные предметы, связанные с жизнью поэта и его современников.
Экспонаты предоставили ведущие отечественные музеи, среди которых Эрмитаж, Пушкинский дом, Государственный музей изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, Государственный исторический музей, Третьяковская галерея.
Ранее сообщалось, что в Московской области более 70 тыс. человек посетили государственные музеи региона в январе 2024 года.