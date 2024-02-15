Синоптики спрогнозировали 30-градусные морозы в Омской области в ближайшие дни

Обь-Иртышское УГМС предупредило жителей Омской области о понижении температуры на территории региона в ближайшие дни.

Об этом информирует gorod55.

В пятницу, 16 февраля, в регионе дневная температура воздуха составит -18…-23 °С, местами — до -36 °С. Ночью будет до -31 °С, местами — до -36 °С.

В субботу, 17 февраля, дневные температуры будет держаться в пределах -15…-20 °С. Ночью похолодает до -24…-29 °С, местами — до -34 °С.

В воскресенье, 18 февраля, днём ожидается -16…-21 °С, в некоторых районах — до -26 °С. Ночью прогнозируется понижение до -32 °С, местами — до -38 °С.

Ранее замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семёнов заявил, что зима 2024 года является снежной, но в целом не отличается от других зим.