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Синоптики предупредили о похолодании в Кузбассе 16—18 февраля

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Кемеровский гидрометцентр предупредил, что в ближайшие три дня в Кузбассе серьёзно похолодает.
Синоптики предупредили о похолодании в Кузбассе 16—18 февраля
  • Gettyimages.ru
  • © Natalia POGODINA

Об этом пишет издание «Сiбдепо».    

В пятницу, 16 февраля, температура воздуха ночью опустится до -26…-31 °С, местами до -38 °С. Днём ожидается от -20 до -25 °С, местами от -14 до -19 °С.

В субботу, 17 февраля, ночью прогнозируется -26…-31 °С, по югу в горах местами -33…-38 °С. Днём — от -19 до -24 °С.

В воскресенье, 18 февраля, ночью будет от -22 до -27 °С, местами -31…-36 °С. Днём — -20…-25 °С, местами от -14 до -19 °С.

В эти дни в регионе прогнозируется небольшой снег, местами гололедица.

Ранее в Приморском гидрометцентре заявили о новом температурном рекорде во Владивостоке.

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