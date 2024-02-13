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Кинолог Голубев рассказал, что делать при встрече со стаей бездомных собак

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев дал рекомендации, как себя вести и какие действия предпринять при встрече со стаей бездомных собак.
Кинолог Голубев рассказал, что делать при встрече со стаей бездомных собак
  • Gettyimages.ru

«Самое важное правило — сохраняйте хладнокровие и спокойствие, не проявляйте страха и не давайте им понять, что вы напуганы», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметил специалист, чаще всего бездомные собаки нападают, если человек нарушил границы территории, которую они считают своей.

Голубев посоветовал при такой встрече встать неподвижно, лучше спиной к какому-нибудь месту, которое стая не сможет обойти. Не стоит убегать от них и тем более вести себя агрессивно.

«После того как они начнут терять к вам интерес, начните медленно отходить в сторону, не делая резких движений, не издавая громких звуков и не поворачиваясь к стае спиной. Двигайтесь медленно и плавно, пока не выйдете за пределы территории стаи», — заключил кинолог.

Ранее сообщалось, что депутаты Чукотки приняли закон, разрешающий эвтаназию социально опасных бездомных животных и животных, которые переносят опасные заболевания.

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