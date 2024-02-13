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МЧС выпустило предупреждение по ХМАО в связи с ветром до 18 м/с и метелью

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МЧС предупредило жителей Ханты-Мансийского автономного округа об ухудшении погодных условий в нескольких районах в среду, 14 февраля.
МЧС выпустило предупреждение по ХМАО в связи с ветром до 18 м/с и метелью
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

«14 февраля 2024 года в Кондинском, Нефтеюганском, Сургутском районах ХМАО и в Урае ожидаются порывы ветра 15—18 м/с, метель. Ночью по югу округа сильный снег», — сказано в сообщении.

Ранее тюменский филиал Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии выпустил штормовое предупреждение в Тюменской области из-за сильного ветра и метели. Оно действует до 08:00 среды, 14 февраля.

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