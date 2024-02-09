В Удмуртии ожидаются морозы до -25 °С в выходные
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.
В ночь на 10 февраля похолодает до -20...-25 °С, днём прогнозируется -12...-17 °С.
Ночью 11 февраля температура составит -14...-19 °С, днём -10...-15 °С.
Из предварительного прогноза следует, что на следующей неделе похолодание продолжится.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о сохранении морозов в городе в ближайшее время.