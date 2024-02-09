В Ростовской области ожидается резкое потепление до +16 °С

Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Ростовской области до +16 °С.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В пятницу, 9 февраля, ожидаются дождь, мокрый снег и снегопад. Температура воздуха днём от -5 °С на севере до +11 °С на юге региона. Ветер до 16 м/с.

В субботу, 10 февраля, дожди со снегом, возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и ЛЭП. Температура воздуха -6...+15 °С, ветер 16 м/с.

В воскресенье, 11 февраля, осадки не прекратятся, но ослабнет ветер и воздух прогреется до +16 °С.

Также стало известно, что в Омской области в выходные температура опустится до -28 °С, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Сам февраль, как заявили ранее в Гидрометцентре России, будет в регионе непривычно тёплым.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о сохранении морозов в городе в ближайшее время.