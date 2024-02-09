RT в Telegram
Подпишись

В Ростовской области ожидается резкое потепление до +16 °С

Короткая ссылка
Синоптики спрогнозировали резкое потепление в Ростовской области до +16 °С.
В Ростовской области ожидается резкое потепление до +16 °С
  • Gettyimages.ru
  • © Eivaisla

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональный Гидрометцентр.

В пятницу, 9 февраля, ожидаются дождь, мокрый снег и снегопад. Температура воздуха днём от -5 °С на севере до +11 °С на юге региона. Ветер до 16 м/с.

В субботу, 10 февраля, дожди со снегом, возможно налипание мокрого снега на ветви деревьев и ЛЭП. Температура воздуха -6...+15 °С, ветер 16 м/с.

В воскресенье, 11 февраля, осадки не прекратятся, но ослабнет ветер и воздух прогреется до +16 °С.

Также стало известно, что в Омской области в выходные температура опустится до -28 °С, передаёт gorod55.ru со ссылкой на Обь-Иртышское УГМС.

Сам февраль, как заявили ранее в Гидрометцентре России, будет в регионе непривычно тёплым.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о сохранении морозов в городе в ближайшее время.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить