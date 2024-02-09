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Синоптик Колесов спрогнозировал сохранение морозов в Петербурге

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о сохранении морозов в городе в ближайшее время.
Синоптик Колесов спрогнозировал сохранение морозов в Петербурге
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.

«Холодная погода сохранится и в выходные дни, только днём немного теплее станет, до -8...-10 °С», — написал Колесов.

Также синоптик на исключил полное замерзание Ладожского озера в ближайшие дни.

По словам Колесова, в январе этого не произошло из-за циклонов с ветрами и оттепелей.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил об аномально холодной погоде в Москве в предстоящие выходные дни.

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