Синоптик Колесов спрогнозировал сохранение морозов в Петербурге
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Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал специалиста.
«Холодная погода сохранится и в выходные дни, только днём немного теплее станет, до -8...-10 °С», — написал Колесов.
Также синоптик на исключил полное замерзание Ладожского озера в ближайшие дни.
По словам Колесова, в январе этого не произошло из-за циклонов с ветрами и оттепелей.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT предупредил об аномально холодной погоде в Москве в предстоящие выходные дни.