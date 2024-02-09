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Диетолог Бобровский: йогурт и кефир без добавок полезны для ЖКТ

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Кандидат медицинских наук врач-диетолог, доцент медицинского факультета Санкт-Петербургского университета Андрей Бобровский рассказал о пользе кисломолочных продуктов.
Диетолог Бобровский: йогурт и кефир без добавок полезны для ЖКТ
  • Gettyimages.ru
  • © GCapture

Такие продукты богаты кальцием, витаминами, белком, напомнил специалист в интервью Радио Sputnik.

Так, йогурт и кефир содержат живые бактерии, это даёт здоровье микрофлоре кишечника, отметил Бобровский.

Также полезен творог различных сортов, в котором есть кальций и белок.

Однако не все кисломолочные изделия полезны, отметил Бобровский, и посоветовал обращать внимание на состав продуктов, выбирая те, в которых содержится минимальное количество сахара, красителей, консервантов и добавок с аббревиатурой Е.

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