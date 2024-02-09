Диетолог Бобровский: йогурт и кефир без добавок полезны для ЖКТ
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Такие продукты богаты кальцием, витаминами, белком, напомнил специалист в интервью Радио Sputnik.
Так, йогурт и кефир содержат живые бактерии, это даёт здоровье микрофлоре кишечника, отметил Бобровский.
Также полезен творог различных сортов, в котором есть кальций и белок.
Однако не все кисломолочные изделия полезны, отметил Бобровский, и посоветовал обращать внимание на состав продуктов, выбирая те, в которых содержится минимальное количество сахара, красителей, консервантов и добавок с аббревиатурой Е.
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