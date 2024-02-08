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В театре «Мастеровые» рассказали о премьерах

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Директор театра «Мастеровые» (Набережные Челны) Армандо Диамантэ рассказал о грядущих премьерах.
В театре «Мастеровые» рассказали о премьерах
  • Gettyimages.ru
  • © DK-photo

«В марте выпускаем спектакль «Случайный визит» по пьесе Птушкиной «Пока она умирала». Дальше будут «Весы» Гришковца (под названием «Папаши»). В апреле — «Горка» Житковского», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

По его словам, в следующем сезоне будут новинки классического репертуара. Так, в сентябре московский режиссёр Кирилл Сбитнев выпустит «Капитанскую дочку» Александра Пушкина.

«В процессе обсуждения ещё несколько постановок. Возможно, вернёмся к Гоголю — из афиши ушли спектакли «Женитьба», «Ревизор», — добавил Диамантэ.

Ранее народный артист России Александр Лазарев рассказал подробности о своём назначении в Театр Российской армии.

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