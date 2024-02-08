Владимир Киселёв высказался о ситуации с новыми артистами в России

Акционер «Русской медиагруппы» (РМГ) Владимир Киселёв прокомментировал ситуацию с новыми артистами в России.

«Сегодня почти наверняка долгоиграющих артистов не будет, потому что все на очень коротких дистанциях работают», — цитирует Киселёва пресс-служба РМГ.

Как отметил Киселёв, артисты стремятся к быстрой популяризации.

«Но парадокс — вот наши звёзды. Чего мы хотим? Как он может долго быть? Играть-то ты умеешь? Ну всё же через семплы записано, через интернет записано, всё наложено на программы, записано. Поэтому надолго это быть не может», — считает он.