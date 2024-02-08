RT в Telegram
Подпишись

На ВДНХ 10 февраля проведут День Городецкого округа

Короткая ссылка
В Москве на ВДНХ 10 февраля пройдёт День Городецкого округа Нижегородской области.
На ВДНХ 10 февраля проведут День Городецкого округа
  • Gettyimages.ru
  • © Yury Karamanenko

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу местного самоуправления округа Александра Мудрова.

Как отметил чиновник, на стенде Городца представят многообразие народных художественных промыслов, пищевую продукцию и информационные материалы об истории и современности округа.

Посетители смогут посмотреть на живую инсталляцию, воссоздающую атмосферу купеческого города.

Также запланированы творческие выступления, мастер-классы и дегустация сладостей, среди которых будет большой городецкий пряник с изображениями видов и достопримечательностей Городца.

Ранее сообщалось, что республиканская Масленица пройдёт 10 марта в Удмуртии.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить