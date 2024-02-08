На ВДНХ 10 февраля проведут День Городецкого округа

В Москве на ВДНХ 10 февраля пройдёт День Городецкого округа Нижегородской области.

Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на главу местного самоуправления округа Александра Мудрова.

Как отметил чиновник, на стенде Городца представят многообразие народных художественных промыслов, пищевую продукцию и информационные материалы об истории и современности округа.

Посетители смогут посмотреть на живую инсталляцию, воссоздающую атмосферу купеческого города.

Также запланированы творческие выступления, мастер-классы и дегустация сладостей, среди которых будет большой городецкий пряник с изображениями видов и достопримечательностей Городца.

Ранее сообщалось, что республиканская Масленица пройдёт 10 марта в Удмуртии.