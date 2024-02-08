В ЯНАО проходит международный конкурс молодых исполнителей «Симфония Ямала»

В Салехарде с 6 по 11 февраля проходит международный конкурс молодых исполнителей «Симфония Ямала». Данное мероприятие является первым в Арктике конкурсом академического музыкального искусства подобного уровня.

На конкурс поступило 146 заявок как от российских исполнителей, так и из Китая, в том числе Тайваня, а также из Франции, Казахстана, Белоруссии, Японии, Колумбии и Узбекистана.

При этом в финал по итогу заочного этапа прошли 15 исполнителей классической музыки в возрасте от 16 до 30 лет, в том числе 12 из России, двое из Китая, один из Франции.

Художественным руководителем конкурса является народный артист России Денис Мацуев.

Оценивают конкурсантов выдающиеся профессора консерваторий мира, самые влиятельные исполнители классической музыки не только из России, но и других стран.

Старт конкурсу дали губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и Денис Мацуев. Артюхов на открытии сообщил, что Культурно-деловой центр, в котором проходит масштабное событие, переименован в «Ямальскую филармонию»

«Благодарю всех участников, высокое жюри, которые не побоялись приехать к нам на Ямал. Только кажется,что здесь холодно, но, я уверен, вы будете согреты теплом нашего края и северян. И самые большие слова благодарности нашему главному идеологу, драйверу «Симфонии Ямала» — Денису Мацуеву. Ещё год назад создание такого конкурса на Ямале казалось мечтой, но благодаря его энергии и вовлечённости, она стала возможностью. За последние годы культурная жизнь на Ямале очень сильно поменялась — мы часто принимаем высокие, статусные творческие коллективы», — отметил Артюхов.

Ранее URA.RU со ссылкой на губернатора ЯНАО писало, что в мероприятии примут участие музыканты в номинациях фортепиано, скрипка, виолончель.