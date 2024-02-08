Трамвайное депо во Владикавказе признали историко-архитектурным памятником
Об этом сообщает RuNews24 со ссылкой на комитет по охране объектов культурного наследия Северной Осетии.
Как рассказали в комитете, комплекс зданий депо построила бельгийская компания «Анонимное общество владикавказских электрических трамваев и освещения».
Отмечается, что за 120 лет с момента постройки здания не пострадали от воздействия времени и людей.
Необходимая экспертиза для включения ансамбля в список ОКН уже проведена.
После общественных слушаний депо будет внесено в реестр памятников и взято под охрану.
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