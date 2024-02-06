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В Крыму по Пушкинской карте приобрели 100 тысяч билетов

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С начала запуска программы «Пушкинская карта» в Крыму молодёжь приобрела 100 тыс. билетов в 22 республиканских учреждения, заявил глава региона Сергей Аксёнов.
В Крыму по Пушкинской карте приобрели 100 тысяч билетов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24».

«Важно, чтобы к программе «Пушкинская карта» присоединилось как можно больше ребят. На сегодня карту оформили 37% крымской молодёжи от 14 до 22 лет», — отметил Аксёнов.

По его словам, потребность в познавательном и культурном досуге у жителей региона растёт, а сфера культуры развивается и поддерживается государством.

Среди самых посещаемых учреждений в 2023 году — Государственный академический музыкальный театр Республики Крым, Крымский академический русский драматический театр имени Горького, Крымская государственная филармония.

Ранее в правительстве Москвы рассказали о предстоящих в феврале выставках, экскурсиях, лекциях и викторинах в городских парках.

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