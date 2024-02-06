В Москве в марте состоится премьера шоу братьев Запашных «Легенда»

На манеже Большого Московского цирка 8 марта состоится премьерный показ масштабного шоу «Легенда», создателями которого выступили народные артисты России Аскольд и Эдгард Запашные.

Как рассказал Аскольд Запашный во время пресс-конференции в Большом Московском цирке, зрители увидят ремейк шоу, которое было показано в Лужниках в 2011—2012 годах.

«Шоу практически является новой версией спектакля, который был показан много лет назад в Лужниках. Тогда он показывался на Большой арене, в настоящий момент мы фактически делаем ремейк», — отметил дрессировщик и режиссёр-постановщик проекта.

Шоу представляет собой иммерсивный спектакль, в основу которого легли древнегреческие мифы. Участие примет множество артистов разных жанров, в частности известный иллюзионист Сергей Сафронов. По словам Запашного, они готовят масштабный проект с обновлёнными костюмами и номерами.

«Мы делаем огромное количество нового реквизита, делаем мощные инсталляции, новые костюмы, потому что спектакль уже в какой-то степени устарел. Мы понимаем, что есть запрос от зрителя видеть уже более современную версию предыдущего представления, — сказал Аскольд Запашный. — Будет большое количество групповых номеров в самых разных жанрах, много животных — тигры, львы, лошади, морские животные. Фактически (зритель увидит. — RT) все жанры циркового искусства: воздушная гимнастика, жонглирование, акробатика, дрессура и многое другое. Я думаю, что это один из самых знаковых проектов, которые когда-либо показывались на манеже Большого Московского цирка».

Ранее стало известно, что в России вышла автобиография братьев Запашных «Понять хищника».