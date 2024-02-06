В Курганской области ожидается усиление ветра до 17 м/с

В Курганской области ожидается ухудшение погоды в ближайшие дни. В частности, возможно усиление ветра до 17 м/с.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал регионального ГУ МЧС России.

«Мокрый снег, дождь, гололедицу и порывы ветра до 17 м/с прогнозируют зауральские синоптики в регионе в ближайшие сутки», — говорится в сообщении.

Также стало известно, что погоду в Тверской области в среду будет определять атмосферный вихрь атлантического происхождения, который принесёт снегопады, передаёт tverigrad.ru со ссылкой на Гидрометцентр России.

Снегопады пройдут по всему региону, наиболее сильными они окажутся на западе и в центре области. На дорогах сохранится гололедица.

Ранее в Минэкологии Московской области заявили, что в течение последних 30 лет в регионе фиксируют неуклонное повышение температуры зимой.