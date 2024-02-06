Актрису Судзиловскую застала врасплох новость о присвоении почётного звания

Актриса театра и кино Олеся Судзиловская рассказала о своей реакции на присуждение ей звания заслуженной артистки России.

В беседе с «Газетой.Ru» она призналась, что пребывает «в состоянии шока и восторга одновременно».

«Сидела на репетиции, и вдруг телефон начал сходить с ума, шквалом посыпались сообщения, я даже испугалась! И потом, когда уже позже удалось просмотреть смс и когда всё стало известно, обрадовалась бесконечно!» — призналась актриса.

Президент Владимир Путин присудил звание заслуженной артистки России Олесе Судзиловской 5 февраля.

Ранее сообщалось, что солисту Пермского театра оперы и балета Василию Ладюку вручили знак «Заслуженный артист Российской Федерации». Звание было присвоено ему президентом Владимиром Путиным в октябре прошлого года.