Знаменитая «Биатлонная сосна» в Ижевске получила охранный статус
- РИА Новости
Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Минприроды республики.
Сосна, возраст которой более 245 лет, растёт на городском Биатлонном комплексе им. Александра Демидова.
«К этому «месту силы» приезжают подзарядиться энергией и здоровьем многие спортсмены. Например, Александр Корнев, известный биатлонист», — рассказали в пресс-службе министерства.
Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что между матчами Открытого чемпионата Австралии по теннису общается в одном из парков Мельбурна с особенным деревом.