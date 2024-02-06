Знаменитая «Биатлонная сосна» в Ижевске получила охранный статус

«Биатлонную сосну» в Ижевске (Удмуртия) внесли в официальный реестр деревьев-памятников живой природы, или старовозрастных деревьев.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на пресс-службу Минприроды республики.

Сосна, возраст которой более 245 лет, растёт на городском Биатлонном комплексе им. Александра Демидова.

«К этому «месту силы» приезжают подзарядиться энергией и здоровьем многие спортсмены. Например, Александр Корнев, известный биатлонист», — рассказали в пресс-службе министерства.

Ранее первая ракетка мира серб Новак Джокович признался, что между матчами Открытого чемпионата Австралии по теннису общается в одном из парков Мельбурна с особенным деревом.