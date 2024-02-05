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В Башкирии выпала треть от нормы осадков за первые пять дней февраля

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В Башкирии выпала треть от месячной нормы осадков за первые пять дней февраля.
В Башкирии выпала треть от нормы осадков за первые пять дней февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

К середине недели, 7—8 февраля, в республике ожидаются осадки, местами сильные. В отдельных районах вероятна метель с сильным ветром. На дорогах снежные заносы, накат и гололёд.

К четвергу ночные температуры воздуха могут составить -10...-15 °С, дневные — до -5 °С.

Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города, что на этой неделе их ждут морозы до -20 °С.

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