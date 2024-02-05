В Башкирии выпала треть от нормы осадков за первые пять дней февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на региональное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
К середине недели, 7—8 февраля, в республике ожидаются осадки, местами сильные. В отдельных районах вероятна метель с сильным ветром. На дорогах снежные заносы, накат и гололёд.
К четвергу ночные температуры воздуха могут составить -10...-15 °С, дневные — до -5 °С.
Ранее главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов предупредил жителей города, что на этой неделе их ждут морозы до -20 °С.