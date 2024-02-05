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Всесибирский форум национального единства состоится 9 февраля в Кузбассе

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Всесибирский форум национального единства пройдёт 9 февраля в Кемеровской области.
Всесибирский форум национального единства состоится 9 февраля в Кузбассе
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Сiбдепо».

«Мы — один из самых многонациональных регионов, в Кузбассе живут представители 135 национальностей. Сила нашего региона в том, что все народы живут как одна большая дружная семья», — заявил губернатор Сергей Цивилёв.

По его словам, одной из центральных тем станет роль семьи в поддержке традиционных ценностей, культуры, укрепление гражданского единства и межнационального согласия.

На форуме будет работать десять дискуссионных секций. Также запланирована выставка-презентация национальных костюмов театров этнической моды, предметов быта и декоративно-прикладного искусства народов Сибири.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке обсудили план мероприятий Молодёжной столицы России — 2024.

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