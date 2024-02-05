Всесибирский форум национального единства состоится 9 февраля в Кузбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Сiбдепо».
«Мы — один из самых многонациональных регионов, в Кузбассе живут представители 135 национальностей. Сила нашего региона в том, что все народы живут как одна большая дружная семья», — заявил губернатор Сергей Цивилёв.
По его словам, одной из центральных тем станет роль семьи в поддержке традиционных ценностей, культуры, укрепление гражданского единства и межнационального согласия.
На форуме будет работать десять дискуссионных секций. Также запланирована выставка-презентация национальных костюмов театров этнической моды, предметов быта и декоративно-прикладного искусства народов Сибири.
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