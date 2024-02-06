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Гастроэнтеролог Харитонов рассказал о противопоказаниях к употреблению крепкого кофе

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Врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Андрей Харитонов рассказал, в каких случаях может быть противопоказан крепкий кофе.
Гастроэнтеролог Харитонов рассказал о противопоказаниях к употреблению крепкого кофе
  • Gettyimages.ru

«Кофе хорошо стимулирует сокращение желчного пузыря. Если этот орган воспалён (например, при обострении холецистита на фоне желчнокаменной болезни), то сокращения могут перейти в спазм, который вызывает боль. Поэтому при остром воспалении рекомендуется временно воздержаться от кофе», — заявил он в беседе с сайтом kp.ru.

По его словам, также кофе способен вызвать изжогу у некоторых пациентов с рефлюксной болезнью.

Как добавил Харитонов, в остальных случаях резко ограничивать те или иные продукты и напитки нет смысла.

Ранее кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян предупредил, что чипсы и копчёные колбасные изделия являются самой вредной едой.

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