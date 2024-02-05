Химик Дорохов рассказал об эффективном способе чистки чайника от накипи

Доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов назвал эффективный способ отчистить чайник от накипи.

Как заявил эксперт в беседе с Life.ru, оптимальными средствами являются специальные смеси, в состав которых входят натуральные кислоты, или лимонная кислота.

Советы домохозяек чистить накипь при помощи соды малоэффективны с точки зрения химии.

«Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создаёт не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет», — сказал Дорохов

Также специалист не рекомендовал для этих целей использовать уксус или сладкие газированные напитки. В первом случае растворится внутреннее металлическое покрытие чайника, во втором — большая часть налёта так и останется в чайнике.

Ранее Дорохов посоветовал всегда следовать инструкции при использовании эфирных масел.