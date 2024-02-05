Химик Дорохов рассказал об эффективном способе чистки чайника от накипи
- Gettyimages.ru
Как заявил эксперт в беседе с Life.ru, оптимальными средствами являются специальные смеси, в состав которых входят натуральные кислоты, или лимонная кислота.
Советы домохозяек чистить накипь при помощи соды малоэффективны с точки зрения химии.
«Накипь хорошо растворяется кислотами. А сода создаёт не кислотную, а щелочную среду, потому накипь эффективно она удалять не будет», — сказал Дорохов
Также специалист не рекомендовал для этих целей использовать уксус или сладкие газированные напитки. В первом случае растворится внутреннее металлическое покрытие чайника, во втором — большая часть налёта так и останется в чайнике.
Ранее Дорохов посоветовал всегда следовать инструкции при использовании эфирных масел.