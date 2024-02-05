Выставка Василия Поленова откроется в Самаре в марте
- РИА Новости
Об этом информирует sovainfo.ru со ссылкой на сообщение в соцсетях директора музея Аллы Шахматовой.
Масштабный проект под названием «Человек света» объединит работы из 11 музеев России.
Отдельное место в экспозиции займёт евангельский цикл «Из жизни Христа», состоящий из четырёх работ.
Ранее издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной сообщало об открытии выставки юных воспитанников столичных школ искусств «Рисую. Творю. Мечтаю» в зале Московского союза художников.