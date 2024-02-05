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В Челябинской области ожидаются дожди и метели 6 февраля

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Жителей Челябинской области предупредили о плохих погодных условиях 6 февраля.
В Челябинской области ожидаются дожди и метели 6 февраля
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

«Ночью и днём 6 февраля в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождём», — рассказали в ведомстве.

Там также отметили, что на дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах метели.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил, что после незначительного потепления в Московскую область вернутся зимние морозы.

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