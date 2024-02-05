В Челябинской области ожидаются дожди и метели 6 февраля
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу Министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.
«Ночью и днём 6 февраля в Челябинской области ожидаются осадки в виде снега, мокрого снега, временами с дождём», — рассказали в ведомстве.
Там также отметили, что на дорогах ожидается гололедица, в отдельных районах метели.
Ранее синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин предупредил, что после незначительного потепления в Московскую область вернутся зимние морозы.