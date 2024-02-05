Тенор Витторио Григоло анонсировал выход нового альбома

Итальянский тенор Витторио Григоло после дебюта на сцене Большого театра в «Травиате» Джузеппе Верди рассказал о творческих планах на год.

«5 апреля на лейбле Sony выходит мой новый альбом Verissimo, что значит «наиправдивейший», с музыкой веризма, как следует из названия», — поделился артист в интервью «Российской газете».

Он признался, что это значимая для него работа и очень личная. По его словам, за последние 20 лет не было тенора, который записал бы целый альбом с ариями такой сложности.

После выхода альбома певец планирует записать что-то более лёгкое — с популярной музыкой.

«Например, недавно у меня был очень красивый концерт Ravello в честь Фрэнка Синатры. Может быть, я бы хотел отправиться с ним в гастрольный тур и также приехать в Россию, чтобы показать совсем другого себя», — добавил Григоло.

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