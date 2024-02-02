МЧС выпустило штормовое предупреждение на Кубани 3—6 февраля

В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что с 3 по 6 февраля в регионе ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра до 20—23 м/с.

Об этом информирует «Кубань 24».

В связи с выпадением осадков прогнозируют подъём уровней воды в реках в ряде областей региона. Объявлено штормовое предупреждение. Жителей просят соблюдать необходимые меры безопасности.

Между тем пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии предупредила жителей о снегопадах в выходные дни, 3 и 4 февраля. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сообщение ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что по региону в эти дни пройдёт снег разной интенсивности — от небольшого до умеренного. На дорогах ожидаются гололедица и снежный накат.

Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил, что в феврале в Ростовской области будут периоды похолодания и снегопады.