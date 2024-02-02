RT в Telegram
Подпишись

МЧС выпустило штормовое предупреждение на Кубани 3—6 февраля

Короткая ссылка
В пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю сообщили, что с 3 по 6 февраля в регионе ожидаются сильные дожди с грозами и усилением ветра до 20—23 м/с.
МЧС выпустило штормовое предупреждение на Кубани 3—6 февраля
  • РИА Новости

Об этом информирует «Кубань 24».

В связи с выпадением осадков прогнозируют подъём уровней воды в реках в ряде областей региона. Объявлено штормовое предупреждение. Жителей просят соблюдать необходимые меры безопасности.

Между тем пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии предупредила жителей о снегопадах в выходные дни, 3 и 4 февраля. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сообщение ведомства в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что по региону в эти дни пройдёт снег разной интенсивности — от небольшого до умеренного. На дорогах ожидаются гололедица и снежный накат.

Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил, что в феврале в Ростовской области будут периоды похолодания и снегопады.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить