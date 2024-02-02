МЧС выпустило штормовое предупреждение на Кубани 3—6 февраля
- РИА Новости
Об этом информирует «Кубань 24».
В связи с выпадением осадков прогнозируют подъём уровней воды в реках в ряде областей региона. Объявлено штормовое предупреждение. Жителей просят соблюдать необходимые меры безопасности.
Между тем пресс-служба Гидрометцентра Удмуртии предупредила жителей о снегопадах в выходные дни, 3 и 4 февраля. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сообщение ведомства в соцсети «ВКонтакте».
Отмечается, что по региону в эти дни пройдёт снег разной интенсивности — от небольшого до умеренного. На дорогах ожидаются гололедица и снежный накат.
Ранее климатолог ЮФУ Александр Иошпа заявил, что в феврале в Ростовской области будут периоды похолодания и снегопады.