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В Приморском крае отловили амурского тигра, у него могут быть травмы

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В Приморском крае отловили амурского тигра, у зверя могут быть травмы, его осмотрят и возьмут кровь на анализ, сообщает центр «Амурский тигр».

Животное отловили в окрестностях села Ясеневый Пожарского района, отлов провели инспекторы Управления по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Приморского края при поддержке «Амурского тигра».

«Предположительно, зверь в возрасте, могут быть травмы. Ветеринарный осмотр, забор крови на анализ проведут в центре реабилитации в селе Алексеевка. Дальнейшую судьбу зверя решит Росприроднадзор», — сообщает пресс-служба центра.

В конце января в Приморье было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков амурского тигра.

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