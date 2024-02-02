В Приморском крае отловили амурского тигра, у него могут быть травмы
Животное отловили в окрестностях села Ясеневый Пожарского района, отлов провели инспекторы Управления по охране объектов животного мира и особо охраняемых природных территорий Приморского края при поддержке «Амурского тигра».
«Предположительно, зверь в возрасте, могут быть травмы. Ветеринарный осмотр, забор крови на анализ проведут в центре реабилитации в селе Алексеевка. Дальнейшую судьбу зверя решит Росприроднадзор», — сообщает пресс-служба центра.
В конце января в Приморье было возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков амурского тигра.