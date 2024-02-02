Филолог Серейкина рассказала о странах, где популярно изучать русский язык

Официальный посол русского языка в мире, эксперт по речи и филолог Мария Серейкина рассказала, в каких странах популярно изучать русский язык.

«В Таджикистане, к сожалению, сейчас русский язык потерял статус официального. Тем не менее в сфере образования он имеет прочные позиции. В каждой школе, вне зависимости от основного языка обучения, часы для изучения русского выделяются на обязательной основе», — заявила она в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По её словам, в Армении и Азербайджане по-русски говорит каждый второй, хотя русский язык и считается иностранным.

Как отметила Серейкина, школьное обучение на русском доступно и в Турции, где работают частные русские школы.

«Например, в Иране считается престижным не только изучать русский, но и ездить на учёбу в Россию. Также на фоне укрепления отношений РФ и Китая аналогичная тенденция наблюдается и среди китайских студентов», — добавила эксперт.

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