Режиссёр Дьяченко назвал оператора Капиноса талантливым и чутким человеком
- РИА Новости
«Паша был невероятно талантливым, очень чутким, деликатным оператором. Он чувствовал нюансы кадра больше других, любил артистов и старался сделать их красивыми в кадре. Никогда он не был грубым, не вмешивался резко в процесс», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».
По его словам, Капинос любил жизнь.
«Много у него было трудностей в жизни, но он в основном радовал и подбадривал остальных. Очень грустная утрата для всех нас. Талантливых людей мало», — добавил режиссёр.
Капинос скончался в четверг, 1 февраля, от остановки сердца.