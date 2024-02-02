Режиссёр Дьяченко назвал оператора Капиноса талантливым и чутким человеком

Режиссёр Дмитрий Дьяченко заявил, что оператор Павел Капинос был талантливым и чутким человеком.

«Паша был невероятно талантливым, очень чутким, деликатным оператором. Он чувствовал нюансы кадра больше других, любил артистов и старался сделать их красивыми в кадре. Никогда он не был грубым, не вмешивался резко в процесс», — сказал он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, Капинос любил жизнь.

«Много у него было трудностей в жизни, но он в основном радовал и подбадривал остальных. Очень грустная утрата для всех нас. Талантливых людей мало», — добавил режиссёр.

Капинос скончался в четверг, 1 февраля, от остановки сердца.