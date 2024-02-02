Врач Банный рассказал о противопоказаниях к приёму горячего душа

Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный назвал противопоказания к приёму горячего душа или ванны.

«Горячая вода при повышенной температуре тела усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это связано с тем, что под воздействием тепла кровеносные сосуды расширяются и сердцу приходится более активно перекачивать кровь», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметил специалист, такой эффект опасен для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонией.

По мнению врача, злоупотреблять горячими водными процедурами не стоит и здоровому человеку. Они могут усилить общее недомогание и головокружение, привести к ещё большей потере жидкости, а также способствовать дополнительному повышению температуры тела.

Ранее дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова посоветовала не умываться обычным мылом.