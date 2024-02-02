RT в Telegram
Подпишись

Врач Банный рассказал о противопоказаниях к приёму горячего душа

Короткая ссылка
Врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный назвал противопоказания к приёму горячего душа или ванны.
Врач Банный рассказал о противопоказаниях к приёму горячего душа
  • Gettyimages.ru

«Горячая вода при повышенной температуре тела усиливает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Это связано с тем, что под воздействием тепла кровеносные сосуды расширяются и сердцу приходится более активно перекачивать кровь», — заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Как отметил специалист, такой эффект опасен для людей, страдающих хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе гипертонией.

По мнению врача, злоупотреблять горячими водными процедурами не стоит и здоровому человеку. Они могут усилить общее недомогание и головокружение, привести к ещё большей потере жидкости, а также способствовать дополнительному повышению температуры тела.

Ранее дерматолог-косметолог, врач первой категории сети клиник «Семейная» Наталия Гулакова посоветовала не умываться обычным мылом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить