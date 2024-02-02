Диетолог Нефёдова рассказала, что свойства тибикоса пока мало изучены
Тибикос представляет собой сладкую воду, куда были добавлены симбиотические культуры бактерий и дрожжей, уточнила она в интервью Радио Sputnik.
По её словам, напиток может благоприятно повлиять на микробиоту кишечника, а также служить источником жидкости для организма. А минус заключается в том, что в тибикос добавляют сахар.
«В процессе ферментации количество сахара уменьшается, но тем не менее нужно смотреть, сколько его осталось», — отметила Нефёдова.
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