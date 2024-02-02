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Диетолог Нефёдова рассказала, что свойства тибикоса пока мало изучены

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Врач-диетолог, нутрициолог Наталья Нефёдова рассказала, что водный кефир, или тибикос, — это пробиотический напиток, который получается в результате ферментации. По её словам, пока медики не могут с уверенностью говорить о его пользе.

Тибикос представляет собой сладкую воду, куда были добавлены симбиотические культуры бактерий и дрожжей, уточнила она в интервью Радио Sputnik.

По её словам, напиток может благоприятно повлиять на микробиоту кишечника, а также служить источником жидкости для организма. А минус заключается в том, что в тибикос добавляют сахар.

«В процессе ферментации количество сахара уменьшается, но тем не менее нужно смотреть, сколько его осталось», — отметила Нефёдова.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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