Кашинский краеведческий музей откроет выставку в честь своего 105-летия

Кашинский краеведческий музей будет отмечать 2 февраля 105-летие со дня своего открытия. В честь этого события запланирована выставка.

Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Тверской государственный объединённый музей.

Экспозиция получила название «Между прошлым и настоящим».

История музея началась в 1883 году, когда купец Иоасаф Кункин обратился в городскую управу с предложением выделить помещение под собранные им коллекции, но помещения тогда не нашлось. Ситуация изменилась к 1918 году, а к 1922 году в музее насчитывалось уже три коллекции — историко-археологическая, этнографическая и естественно-историческая.

Ранее сообщалось, что онлайн-выставка к юбилею киностудии «Мосфильм» открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».