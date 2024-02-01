Кашинский краеведческий музей откроет выставку в честь своего 105-летия
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Об этом сообщает tverigrad.ru со ссылкой на Тверской государственный объединённый музей.
Экспозиция получила название «Между прошлым и настоящим».
История музея началась в 1883 году, когда купец Иоасаф Кункин обратился в городскую управу с предложением выделить помещение под собранные им коллекции, но помещения тогда не нашлось. Ситуация изменилась к 1918 году, а к 1922 году в музее насчитывалось уже три коллекции — историко-археологическая, этнографическая и естественно-историческая.
Ранее сообщалось, что онлайн-выставка к юбилею киностудии «Мосфильм» открылась в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории».