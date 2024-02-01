Синоптик Колесов: средняя температура воздуха в Петербурге в январе составила -8,9 °С

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов высказался о январской погоде в городе.

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

По словам синоптика, средняя температура воздуха в январе составила -8,9 °С.

Осадки шли 25 дней, в основном в виде снега. Дождь наблюдался три дня, из-за оттепели.

Как отметил Колесов, выпало 100% осадков, и высота снежного покрова к 20 января составляла 45 см.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал «своевременное» наступление весны в России.