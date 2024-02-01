Синоптик Колесов: средняя температура воздуха в Петербурге в январе составила -8,9 °С
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Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал Колесова.
По словам синоптика, средняя температура воздуха в январе составила -8,9 °С.
Осадки шли 25 дней, в основном в виде снега. Дождь наблюдался три дня, из-за оттепели.
Как отметил Колесов, выпало 100% осадков, и высота снежного покрова к 20 января составляла 45 см.
Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал «своевременное» наступление весны в России.