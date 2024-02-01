RT в Telegram
Подпишись

Синоптик Колесов: средняя температура воздуха в Петербурге в январе составила -8,9 °С

Короткая ссылка
Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов высказался о январской погоде в городе.
Синоптик Колесов: средняя температура воздуха в Петербурге в январе составила -8,9 °С
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

Об этом сообщает neva.today со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

По словам синоптика, средняя температура воздуха в январе составила -8,9 °С.

Осадки шли 25 дней, в основном в виде снега. Дождь наблюдался три дня, из-за оттепели.

Как отметил Колесов, выпало 100% осадков, и высота снежного покрова к 20 января составляла 45 см.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал «своевременное» наступление весны в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить