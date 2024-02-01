Большинство россиян каждый день едят сладости

Согласно новому исследованию, большинство россиян (61%) каждый день едят сладости.

Об этом говорится в результатах опроса, проведённого сайтом kp.ru.

По словам 14% респондентов, они едят сладкое по меньшей мере раз в неделю.

Ещё 6% позволяют себе сладости два раза в неделю. Как утверждают 16% участников исследования, они могут обойтись без сладкого до двух месяцев.

Оставшиеся 3% опрошенных рассказали, что вообще не любят сладкое.

Ранее профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.