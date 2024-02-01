Большинство россиян дают питомцам готовый корм
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Об этом говорится в результатах опроса, проведённого сайтом kp.ru.
Также выяснилось, что 40% опрошенных покупают корма отечественного производства.
Импортные корма предпочитают 30% респондентов.
Специально готовят еду 16% владельцев домашних животных.
Ещё 11% хозяев кормят своих питомцев со стола.
Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что собаки маленьких пород нуждаются в таком же уходе, как и крупные питомцы. Мнение, что за маленькими собаками легче ухаживать, не соответствует действительности.