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Большинство россиян дают питомцам готовый корм

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Согласно новому исследованию, большинство россиян (70%) дают питомцам готовый сухой корм или консервы.
Большинство россиян дают питомцам готовый корм
  • Gettyimages.ru
  • © Ridofranz

Об этом говорится в результатах опроса, проведённого сайтом kp.ru.

Также выяснилось, что 40% опрошенных покупают корма отечественного производства.

Импортные корма предпочитают 30% респондентов.

Специально готовят еду 16% владельцев домашних животных.

Ещё 11% хозяев кормят своих питомцев со стола.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что собаки маленьких пород нуждаются в таком же уходе, как и крупные питомцы. Мнение, что за маленькими собаками легче ухаживать, не соответствует действительности.

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