RT в Telegram
Подпишись

В Омской области ожидаются ночные морозы до -27 °С

Короткая ссылка
В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде в Омской области в начале февраля.
В Омской области ожидаются ночные морозы до -27 °С
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает gorod55.ru.

В пятницу ночью, 2 февраля, ожидается -15...-20 °С, при прояснении — до -25 °С. Днём -11...-16 °С, местами -6 °С. Также возможны умеренный снег и гололедица.

В субботу ночью похолодает до -17...-22 °С, при прояснении — до -27 °С. Днём прогнозируется -8...-13 °С, местами до -18 °С. Есть вероятность небольшого снега, изморози и гололедицы.

Ранее сообщалось, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии в ночь с 31 января на 1 февраля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить