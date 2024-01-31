В Омской области ожидаются ночные морозы до -27 °С

В Обь-Иртышском УГМС рассказали о погоде в Омской области в начале февраля.

Об этом сообщает gorod55.ru.

В пятницу ночью, 2 февраля, ожидается -15...-20 °С, при прояснении — до -25 °С. Днём -11...-16 °С, местами -6 °С. Также возможны умеренный снег и гололедица.

В субботу ночью похолодает до -17...-22 °С, при прояснении — до -27 °С. Днём прогнозируется -8...-13 °С, местами до -18 °С. Есть вероятность небольшого снега, изморози и гололедицы.

Ранее сообщалось, что спасатели предупредили об ухудшении погоды в Карелии в ночь с 31 января на 1 февраля.