Спасатели Подмосковья напомнили правила безопасного поведения на льду
- РИА Новости
Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Мособлпожспас.
«Ледовый панцирь на водоёмах неоднородный, поэтому даже во время сильных холодов там могут быть хрупкие участки. Особенно опасны участки с сильным течением — лёд над ними тонкий. Ненадёжно ледовое покрытие и там, где есть вмёрзшие предметы, камыши или кустарник», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что хрупкостью всегда отличается лёд с тёмной поверхностью, так как он более восприимчив к солнечным лучам.
Ранее сотрудники Мособлпожспаса напомнили россиянам, в том числе любителям зимней рыбалки, правила поведения на водоёмах зимой.