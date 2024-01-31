RT в Telegram
Подпишись

Спасатели Подмосковья напомнили правила безопасного поведения на льду

Короткая ссылка
Спасатели Московской области призвали жителей соблюдать правила поведения на льду.
Спасатели Подмосковья напомнили правила безопасного поведения на льду
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Мособлпожспас.

«Ледовый панцирь на водоёмах неоднородный, поэтому даже во время сильных холодов там могут быть хрупкие участки. Особенно опасны участки с сильным течением — лёд над ними тонкий. Ненадёжно ледовое покрытие и там, где есть вмёрзшие предметы, камыши или кустарник», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что хрупкостью всегда отличается лёд с тёмной поверхностью, так как он более восприимчив к солнечным лучам.

Ранее сотрудники Мособлпожспаса напомнили россиянам, в том числе любителям зимней рыбалки, правила поведения на водоёмах зимой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить