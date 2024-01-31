Спасатели Подмосковья напомнили правила безопасного поведения на льду

Спасатели Московской области призвали жителей соблюдать правила поведения на льду.

Об этом сообщает «Радио 1» со ссылкой на Мособлпожспас.

«Ледовый панцирь на водоёмах неоднородный, поэтому даже во время сильных холодов там могут быть хрупкие участки. Особенно опасны участки с сильным течением — лёд над ними тонкий. Ненадёжно ледовое покрытие и там, где есть вмёрзшие предметы, камыши или кустарник», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что хрупкостью всегда отличается лёд с тёмной поверхностью, так как он более восприимчив к солнечным лучам.

Ранее сотрудники Мособлпожспаса напомнили россиянам, в том числе любителям зимней рыбалки, правила поведения на водоёмах зимой.