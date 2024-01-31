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Генетик Левина назвала витамины, способствующие укреплению иммунитета

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Генетик, биоинформатик компании MyGenetics Алина Левина перечислила необходимые витамины, поддерживающие здоровье.
Генетик Левина назвала витамины, способствующие укреплению иммунитета
  • Gettyimages.ru

Иммунитет снижается в осенне-зимнее время, при нехватке солнечного света и уменьшении количества витаминов, поступавших в тёплый сезон с фруктами и овощами, заявила эксперт в беседе с сайтом kp.ru.

Для его укрепления специалист посоветовала включить в рацион продукты, содержащие жирные кислоты Омега-3, которые поддерживают работу мозга, обеспечивают упругость и эластичность кожи, витамин D для костей и эндокринной системы, витамин С, обеспечивающий здоровье кожи и сосудов, цинк для борьбы со стрессом, а также витамин B12 для энергии и хорошего настроения.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова предупредила, что злоупотребление вредной пищей может иметь негативные последствия для сердечно-сосудистой системы.

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