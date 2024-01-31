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Диетолог Гинзбург назвал самым вредным жареным продуктом красное мясо

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Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что самым вредным продуктом, который не стоит есть в жареном виде, является красное мясо.
Диетолог Гинзбург назвал самым вредным жареным продуктом красное мясо
  • Gettyimages.ru

Особенно опасно, если такое мясо обуглилось, в этом случае образуется больше всего канцерогенов, поделился специалист в беседе с газетой «Вечерняя Москва».

«Поэтому, если очень хочется съесть мясо в таком виде, то следует выбирать щадящие способы жарки: лёгкое и неглубокое обжаривание», — отметил специалист.

Также, по его словам, следует использовать специальные масла для приготовления на сковороде, так как они образует меньше токсичных веществ.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.

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