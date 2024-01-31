В МЧС предупредили о гололеде и ледяном дожде в Москве в ночь на 1 февраля

В МЧС Москвы заявили, что жителей и гостей столицы в ночь на 1 февраля в городе ожидают гололед и ледяной дождь.

«Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет, в связи с прохождением тёплого атмосферного фронта ночью 1 февраля местами в Москве ожидается гололёд, ледяной дождь», — говорится в заявлении ведомства.

Спасатели призвали пешеходов и водителей проявлять осторожность на улице, избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.