Синоптик Шепоренко пообещала потепление в начале февраля в Свердловской области
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«Возможны даже дневные оттепели. Затем последует небольшое понижение температуры до нормальных значений — в период с 9-го по 13-е число», — заявила специалист в беседе с URA.RU.
Также синоптик отметила, что в целом февраль в регионе будет обычным.
«Север области может прихватывать периодически температурами до -20...-22 °С. На юге всё говорит о том, что могут проскакивать малоинтенсивные непродолжительные оттепели», — сказала Шепоренко.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на европейской территории России.