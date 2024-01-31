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Синоптик Шепоренко пообещала потепление в начале февраля в Свердловской области

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Главный синоптик Уральского УГМС Галина Шепоренко спрогнозировала потепление в первой декаде февраля в Свердловской области. Температура будет превышать норму на четыре-пять градусов.
Синоптик Шепоренко пообещала потепление в начале февраля в Свердловской области
  • Gettyimages.ru

«Возможны даже дневные оттепели. Затем последует небольшое понижение температуры до нормальных значений — в период с 9-го по 13-е число», — заявила специалист в беседе с URA.RU.

Также синоптик отметила, что в целом февраль в регионе будет обычным.

«Север области может прихватывать периодически температурами до -20...-22 °С. На юге всё говорит о том, что могут проскакивать малоинтенсивные непродолжительные оттепели», — сказала Шепоренко.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погоде на европейской территории России.

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