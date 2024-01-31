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На ВДНХ открылась выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы»

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На ВДНХ в павильоне №61 заработала мультимедийная выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы».
На ВДНХ открылась выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы»
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

В экспозиции представлены 13 тематических разделов, посвящённых определённому эпизоду романа.

Посетители ознакомятся с философскими взглядами писателя, особенностями эпохи, русским дворянством и военной кампанией начала XIX века.

Также гости смогут пройти интерактивные задания на знание романа, увидеть ход Бородинского сражения на интерактивных картах, разучить танцевальные движения, повторяя их за парой на экране.

Выставка открыта ежедневно со вторника по воскресенье с 11:00 до 19:00. Вход до окончания выставки «Россия» бесплатный.

Ранее сообщалось, что Главархив открыл выставку в честь юбилея киностудии «Мосфильм».

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