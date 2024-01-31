Диетолог Жаровская: тяга к сладкому может говорить о стрессе и развитии диабета

Врач-диетолог, нутрициолог Татьяна Жаровская рассказала, что тяга к сладкому может свидетельствовать о дефиците важных микроэлементов, таких как белок, хром или магний. Кроме того, это может говорить о развитии некоторых заболеваний.

Сладкого может хотеться при инсулинорезистентности, сахарном диабете второго типа и других эндокринных патологиях, а также при метаболическом синдроме, объяснила она в интервью Радио Sputnik.

«Хронический стресс тоже может стать причиной тяги к сладкому, поскольку гормон кортизол стимулирует выброс гормона инсулина, что вызывает чувство голода. В результате человек стремится восполнить потерю энергии — и, как правило, его начинает тянуть к сладкому», — пояснила Жаровская.

Специалист посоветовала включать в рацион продукты с магнием, омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами и триптофаном, а также принимать расслабляющие ванны с магнием.

Ранее профессор ФМБА России врач персонифицированной медицины, диетолог Маргарита Королёва в беседе с НСН заявила, что избыток веса и ожирение — это болезнь с целым комплексом метаболических изменений.