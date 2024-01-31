Диетолог Жаровская: тяга к сладкому может говорить о стрессе и развитии диабета
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Сладкого может хотеться при инсулинорезистентности, сахарном диабете второго типа и других эндокринных патологиях, а также при метаболическом синдроме, объяснила она в интервью Радио Sputnik.
«Хронический стресс тоже может стать причиной тяги к сладкому, поскольку гормон кортизол стимулирует выброс гормона инсулина, что вызывает чувство голода. В результате человек стремится восполнить потерю энергии — и, как правило, его начинает тянуть к сладкому», — пояснила Жаровская.
Специалист посоветовала включать в рацион продукты с магнием, омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами и триптофаном, а также принимать расслабляющие ванны с магнием.
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