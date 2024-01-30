Дизайнер Антелава заявила о непрактичности тёмных напольных покрытий

Руководитель отдела по работе с дизайнерами интерьерной компании Mr.Doors Вероника Антелава заявила, что использование тёмных напольных покрытий нельзя назвать практичным решением в современном интерьере.

«На тёмных напольных покрытиях всегда заметны соринки, пыль, а также шерсть от домашних питомцев. И если вы не готовы ежедневно делать уборку для поддержания презентабельности помещения и чистоты в нём, то я рекомендую остановить свой выбор на покрытиях «средней» тональности», — сказала она в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает эксперт, кухонные столешницы должны быть неоднородного оттенка, поскольку в процессе приготовления еды и в целом эксплуатации кухни могут возникать пятна, скапливаться остатки пищи, и всё это будет очень заметно, если столешница однотонная.

«Рекомендую выбрать более практичные варианты с имитацией деревянной, каменной или мраморной текстуры. Они помогут скрыть мелкие последствия от готовки», — добавила Антелава.

Ранее исследование показало, что почти 29% россиян делают ремонт перед Новым годом. В среднем они тратят на это до 200 тыс. рублей.