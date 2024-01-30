Синоптик Колесов назвал 29 января самым тёплым днём в Петербурге за месяц
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Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.
Кроме того, синоптик спрогнозировал понижение температуры воздуха в городе под влиянием холодных воздушных масс и повышенного атмосферного давления.
«И предстоящая ночь будет с небольшими отрицательными температурами», — сообщил Колесов.
По его словам, утром в среду, 31 января, возможны осадки в виде снега и мокрого снега, днём +1...+3 °С.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.