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Синоптик Колесов назвал 29 января самым тёплым днём в Петербурге за месяц

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Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов заявил, что 29 января — самый тёплый день в городе за первый месяц года. Температура воздуха достигала отметки +4,1 °С.
Синоптик Колесов назвал 29 января самым тёплым днём в Петербурге за месяц
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Росбалт» со ссылкой на Telegram-канал Колесова.

Кроме того, синоптик спрогнозировал понижение температуры воздуха в городе под влиянием холодных воздушных масс и повышенного атмосферного давления.

«И предстоящая ночь будет с небольшими отрицательными температурами», — сообщил Колесов.

По его словам, утром в среду, 31 января, возможны осадки в виде снега и мокрого снега, днём +1...+3 °С.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с RT рассказал о погодных аномалиях на территории некоторых регионов России в предстоящие дни.

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