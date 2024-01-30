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В Москве и области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы

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Гидрометцентр продлил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы.
В Москве и области продлили «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на учреждение.

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении.

Отмечается, что предупреждение о гололедице действует до 2 февраля, а о гололёде — с 31 января до 1 февраля.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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