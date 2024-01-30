В труппу Пермского театра оперы и балета пригласили двух бразильцев

В Пермском театре оперы и балета рассказали о пополнении труппы двумя артистами из Бразилии.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на Telegram-канал театра.

«С февраля в статусе премьера начнёт сотрудничество с театром бразилец Габриэл Лопес, в качестве солиста — его соотечественник Натан Фернандес. Приветствуем артистов и желаем творческих успехов на пермской сцене!» — сказали в театре.

Габриэл Лопес в 2018 году стал дипломантом международного конкурса «Арабеск».

Натан Фернандес был солистом Dance Alive National Ballet с 2021 по 2023 год.

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