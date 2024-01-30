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Биолог Лялина назвала чай с ромашкой полезным при бессоннице

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Исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина рекомендовала пить чай с ромашкой для борьбы с бессонницей.
Биолог Лялина назвала чай с ромашкой полезным при бессоннице
  • Gettyimages.ru
  • © Tetra Images

«Бессонница — неприятное и изнуряющее состояние, которое может привести к депрессии», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».

Как отметила специалист, ромашковый чай содержит триптофан, аминокислоту, которая может способствовать наступлению сна и стимуляции выработки мелатонина — гормона сна.

«Избегайте употребления перед сном кофеина и никотина. Чтобы побороть бессонницу, не забывайте про регулярную физическую активность, старайтесь ложиться и вставать в одно и то же время, отключайте гаджеты за 30 минут до сна», — заключила биолог.

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