Синоптик Позднякова: в Москве на неделе будет на 3—5 градусов теплее нормы
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Во вторник, 30 января, прогнозируется мокрый снег с моросью. Ночью столбики термометров покажут -2…-4 °С, днём ожидается -1...+1 °С, поделилась она в беседе с сайтом «Москва 24».
В ночь на среду температура в городе составит -5 °С, днём 0…-2 °С.
«Местами к вечеру будет образовываться гололедица», — предупредила Позднякова.
В четверг, 1 февраля, ночью ожидается 0…-5 °С, днём от +1 до -5 °С. В пятницу в течение суток прогнозируется 0…-5 °С, сказала синоптик.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.