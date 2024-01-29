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Синоптик Позднякова: в Москве на неделе будет на 3—5 градусов теплее нормы

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Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве с 29 января температура воздуха будет выше климатической нормы на три — пять градусов.
Синоптик Позднякова: в Москве на неделе будет на 3—5 градусов теплее нормы
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Во вторник, 30 января, прогнозируется мокрый снег с моросью. Ночью столбики термометров покажут -2…-4 °С, днём ожидается -1...+1 °С, поделилась она в беседе с сайтом «Москва 24».

В ночь на среду температура в городе составит -5 °С, днём 0…-2 °С.

«Местами к вечеру будет образовываться гололедица», — предупредила Позднякова.

В четверг, 1 февраля, ночью ожидается 0…-5 °С, днём от +1 до -5 °С. В пятницу в течение суток прогнозируется 0…-5 °С, сказала синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с НСН прокомментировал вероятность засух на фоне потепления в 2024 году.

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